Dourada, Mercosul? Entenda as principais placas de veículos!

Você já reparou em como alguns veículos exibem placas com letras de cores diferentes? Azul, amarela, vermelha são algumas das colorações utilizadas para identificar tipos diversos de automóveis, como veículos diplomáticos, em fase de testes, carros de coleção, destinados a transportes de passageiros e até particulares. As letras e números em sequência também são escolhidos por um motivo e seguem a padronização da Mercosul. Este é o tema do “Direção Segura” desta terça (10). A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares, é quem explica as diferenças. Ouça a conversa completa!