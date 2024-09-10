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Direção Segura

Dourada, Mercosul? Entenda as principais placas de veículos!

Quem explica é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 12:02

Publicado em 

10 set 2024 às 12:02
Emplacamento, comprar carro, concessionária
Veículos  Crédito: Shutterstock
Você já reparou em como alguns veículos exibem placas com letras de cores diferentes? Azul, amarela, vermelha são algumas das colorações utilizadas para identificar tipos diversos de automóveis, como veículos diplomáticos, em fase de testes, carros de coleção, destinados a transportes de passageiros e até particulares. As letras e números em sequência também são escolhidos por um motivo e seguem a padronização da Mercosul. Este é o tema do “Direção Segura” desta terça (10). A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares, é quem explica as diferenças. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura -10-09-24.mp3

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