Como prevenir acidentes com ciclistas e pedestres: número de internações cresce no ES

Aproveitando o mês da campanha do Maio Amarelo, movimento internacional de prevenção contra mortes no trânsito, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre a segurança para pedestres e ciclistas no trânsito aqui no Estado. Aumentou o número de internações no Espírito Santo por causa de acidentes com esses dois grupos de pessoas. Como prevenir? O que fazer para evitar esses acidentes? Ouça a conversa completa nesta edição do "Direção Segura"!