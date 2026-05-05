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Direção Segura

Como prevenir acidentes com ciclistas e pedestres: número de internações cresce no ES

Ouça a análise da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 12:14

Publicado em 

05 mai 2026 às 12:14
Rodovia das Paneleiras
Rodovia das Paneleiras, sentido Serra - Radares, calçada, bicicleta, bicicleta elétrica Crédito: Carlos Alberto Silva
Aproveitando o mês da campanha do Maio Amarelo, movimento internacional de prevenção contra mortes no trânsito, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre a segurança para pedestres e ciclistas no trânsito aqui no Estado. Aumentou o número de internações no Espírito Santo por causa de acidentes com esses dois grupos de pessoas. Como prevenir? O que fazer para evitar esses acidentes? Ouça a conversa completa nesta edição do "Direção Segura"!
CBN - Direção Segura - 05-05-26.mp3

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