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ES: Que História é Essa?

O que é o IPCC, painel que traz alertas sobre mudanças climáticas!

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 29 de Setembro de 2025 às 11:38

Publicado em 

29 set 2025 às 11:38
Mudanças climáticas
Mudanças climáticas Crédito: Markus Kammermann I Pixabay
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões, na série especial sobre mudanças climáticas e a preparação para a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), traz como destaque o que é o chamado IPCC. O IPCC é a sigla em inglês para Intergovernmental Panel on Climate Chance (ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas). Ele foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização Meteorológica Mundial com o objetivo de sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado sobre as mudanças climáticas. Os documentos ajudam os países a desenvolver políticas climáticas e também são uma peça-chave nas negociações internacionais sobre o clima. Ouça a conversa completa!
CBN - QUE HISTÓRIA É ESSA - 29-09-25.mp3

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