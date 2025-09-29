O que é o IPCC, painel que traz alertas sobre mudanças climáticas!

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões, na série especial sobre mudanças climáticas e a preparação para a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), traz como destaque o que é o chamado IPCC. O IPCC é a sigla em inglês para Intergovernmental Panel on Climate Chance (ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas). Ele foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização Meteorológica Mundial com o objetivo de sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado sobre as mudanças climáticas. Os documentos ajudam os países a desenvolver políticas climáticas e também são uma peça-chave nas negociações internacionais sobre o clima. Ouça a conversa completa!