Especial bares do ES: conheça a história do "Bar do Pezão"

Torresmo do Bar do Pezão, em Jardim da Penha Crédito: Fábio Machado/Divulgação

Toda cidade tem a sua história e essa história é marcada também pelos relatos e o dia a dia de bares e restaurantes! Fechando a série especial dos meses recentes, nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões fala sobre o "Bar do Pezão" e finaliza a conversa sobre os bares marcantes do Estado. Vamos a história:

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José Antônio, o dono desde que o bar abriu, em 1998, é conhecido como Pezão. Situado na Avenida Anísio Fernandes Coelho, fica na região central de Jardim da Penha, o que facilita o acesso dos moradores do bairro e da região.

É um bar que começou tipicamente local, e foi, digamos, atraindo mais e mais pessoas das regiões próximas e até mesmo das mais distantes, seja pelo atendimento atencioso, seja, principalmente, pela cerveja sempre gelada e pelos maravilhosos petiscos. Algo que, com certeza, ajudou o Bar do Pezão a se manter e crescer, mesmo durante a pandemia, foi estar localizado num região que tem uma “cultura de bar” e que as pessoas têm uma renda média maior que média da população capixaba e brasileira, mas não só, e nem principalmente, talvez, isso.

E essa é uma história de muitos bares locais. Na medida em que os transportes melhoraram, a infraestrutura urbana se qualificou na Grande Vitória, todos essas bares locais, têm condições de atrair pessoas de locais mais distantes pelos diferenciais que constroem. Esse, portanto, parece ser o aspecto central para que bares e restaurantes se afirmem, cresçam e ganhem condições de longevidade.

Como todo o setor de bares e restaurantes, o Bar do Pezão, ficou fechado durante a pandemia, tendo que estruturar um trabalho de entrega. Retomou o funcionamento presencial em novembro de 2020.

Pratos principais: torresmo, caldinhos (aipim, camarão, feijão, mocotó etc), pastéis (carne, queijo, bacalhau etc), coxinha e rissole de camarão, bolinho de bacalhau, jiló recheado e pimentão recheado.