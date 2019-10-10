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EM CARTAZ

"Projeto Gemini" e "Vision" estão em cartaz nos cinemas do ES

Comentarista Rafael Braz fala sobre as histórias das duas produções

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 19:06

Publicado em 

10 out 2019 às 19:06
Will Smith é destaque na produção "Projeto Gemini" Crédito: Fifa/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: “Projeto Gemini” e “Vision”. Ouça na íntegra:
Em Cartaz - 10-10-19
 
“Projeto Gemini”: Henry Brogan (Will Smith) é o melhor assassino profissional do mundo, com uma taxa de sucesso maior do que de qualquer outro, mas, quando decide se aposentar, acaba se tornando um alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para quem trabalhava anteriormente. Enquanto luta para se manter vivo, ele se depara com um clone de si mesmo e descobre que as ações do governo americano são para esconder um grande segredo, que só Brogan, com toda sua experiência, é capaz de desmascarar.
“Vision”: A ensaísta francesa Jeanne, que escreve diários de viagens, passa o verão na floresta Nara em busca da erva medicinal chamada visão. Durante sua jornada, ela conhece o Satoshi e uma relação floresce enquanto as estações passam. Mas a verdadeira razão para a visita de Jeanne ao local ainda é desconhecida.
 

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