"Os Rejeitados", "Echo" e "8/1 - A Democracia Resiste" são os destaques da semana

Neste episódio de "Em Cartaz", o comentarista Gustavo Cheluje traz como destaque o filme "Os Rejeitados". Premiado no Globo de Ouro em duas categorias — melhor ator e atriz coadjuvante —, o longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (11). O documentário "8/1 - A Democracia Resiste", disponível na Globoplay e dirigido pelos jornalistas Julia Dualibi e Rafael Norton, também é uma das indicações da semana.