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Em Cartaz

"Os Rejeitados", "Echo" e "8/1 - A Democracia Resiste" são os destaques da semana

Ouça as dicas do comentarista Gustavo Cheluje

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 18:08

Publicado em 

11 jan 2024 às 18:08
O documentário
O documentário "8/1 - A Democracia Resiste", disponível na Globoplay, foi dirigido pelos jornalistas Julia Dualibi e Rafael Norton Crédito: Globoplay
Neste episódio de "Em Cartaz", o comentarista Gustavo Cheluje traz como destaque o filme "Os Rejeitados". Premiado no Globo de Ouro em duas categorias — melhor ator e atriz coadjuvante —, o longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (11). O documentário "8/1 - A Democracia Resiste", disponível na Globoplay e dirigido pelos jornalistas Julia Dualibi e Rafael Norton, também é uma das indicações da semana.
Para os fãs do universo de super-heróis, o Vinícius Oliveira, colunista de HZ, comenta a série "Echo", produção da Marvel Studios recém-lançada no Disney+. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 11-01-24

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