Como doar para candidatos e acompanhar quanto cada um recebe no ES

Os partidos e os candidatos têm a permissão para investir recursos em suas campanhas eleitorais, para promover os seus materiais e conseguir conquistar mais votos do eleitorado. Esse dinheiro pode ser adquirido tanto por doações do eleitor quanto por investimentos pessoais dos candidatos. Além disso, iniciativas das famosas “vaquinhas”, realizadas via Pix, são permitidas pela Justiça Eleitoral, com algumas exceções. Nesta edição do “Eleitor Capixaba Bem Informado”, Mônica Pereira Andrade, analista da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo (TER-ES), fala um pouco do assunto com os ouvintes da CBN Vitória. Acompanhe!