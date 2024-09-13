Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleitor Capixaba Bem Informado

Como doar para candidatos e acompanhar quanto cada um recebe no ES

A analista da Unidade de Auditoria Interna do TRE-ES, Mônica Pereira Andrade, explica

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 11:29

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

13 set 2024 às 11:29
Doação feita por pesoas físicas trubina campanha de candidatos no ES
Doação feita por pessoas físicas ajuda na campanha de candidatos no ES Crédito: pch.vector / Freepik
Os partidos e os candidatos têm a permissão para investir recursos em suas campanhas eleitorais, para promover os seus materiais e conseguir conquistar mais votos do eleitorado. Esse dinheiro pode ser adquirido tanto por doações do eleitor quanto por investimentos pessoais dos candidatos. Além disso, iniciativas das famosas “vaquinhas”, realizadas via Pix, são permitidas pela Justiça Eleitoral, com algumas exceções. Nesta edição do “Eleitor Capixaba Bem Informado”, Mônica Pereira Andrade, analista da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo (TER-ES), fala um pouco do assunto com os ouvintes da CBN Vitória. Acompanhe!
CBN - Eleitor Capixaba Bem Informado - Mônica Pereira Andrade -13-09-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados