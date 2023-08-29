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Economia e Negócios

Zema vem ao ES em busca de acordo sobre o desastre de Mariana

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 11:20

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

29 ago 2023 às 11:20
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, almoçou, nesta segunda-feira (28), no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande e com o vice Ricardo Ferraço. "No cardápio principal, além da moqueca, traçar uma estratégia para tirar do papel um acordo sobre a tragédia de Mariana, provocada pelo rompimento das barragens da Samarco, em novembro de 2015. Batido o martelo, bilhões de reais a título de indenização irrigariam os cofres dos governos de Minas, Espírito Santo e de várias prefeituras capixabas e mineiras pelos próximos anos. Música para os ouvidos de qualquer governante, ainda mais em um Estado com histórico recente de contas muitos desorganizadas, caso de Minas Gerais. 
Economia e Negócios - 29-08-23
A visita, que até pode ser considerada inesperada, se deu na véspera da ida de todos os governadores a Brasília para discutir reforma tributária com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governador Renato Casagrande, do mesmo partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e próximo de vários integrantes do governo Lula, é visto como o interlocutor ideal para tratar do espinhoso assunto. Zema, que pode vir a ser candidato a presidente em 2026 em oposição ao bloco lulista, não tem o mesmo trânsito em Brasília.

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