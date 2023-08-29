Zema vem ao ES em busca de acordo sobre o desastre de Mariana

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, almoçou, nesta segunda-feira (28), no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande e com o vice Ricardo Ferraço. "No cardápio principal, além da moqueca, traçar uma estratégia para tirar do papel um acordo sobre a tragédia de Mariana, provocada pelo rompimento das barragens da Samarco, em novembro de 2015. Batido o martelo, bilhões de reais a título de indenização irrigariam os cofres dos governos de Minas, Espírito Santo e de várias prefeituras capixabas e mineiras pelos próximos anos. Música para os ouvidos de qualquer governante, ainda mais em um Estado com histórico recente de contas muitos desorganizadas, caso de Minas Gerais.