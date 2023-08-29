Zema vem ao ES em busca de acordo sobre o desastre de Mariana

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, almoçou, nesta segunda-feira (28), no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande e com o vice Ricardo Ferraço. "No cardápio principal, além da moqueca, traçar uma estratégia para tirar do papel um acordo sobre a tragédia de Mariana, provocada pelo rompimento das barragens da Samarco, em novembro de 2015. Batido o martelo, bilhões de reais a título de indenização irrigariam os cofres dos governos de Minas, Espírito Santo e de várias prefeituras capixabas e mineiras pelos próximos anos. Música para os ouvidos de qualquer governante, ainda mais em um Estado com histórico recente de contas muitos desorganizadas, caso de Minas Gerais.
Economia e Negócios - 29-08-23
A visita, que até pode ser considerada inesperada, se deu na véspera da ida de todos os governadores a Brasília para discutir reforma tributária com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governador Renato Casagrande, do mesmo partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e próximo de vários integrantes do governo Lula, é visto como o interlocutor ideal para tratar do espinhoso assunto. Zema, que pode vir a ser candidato a presidente em 2026 em oposição ao bloco lulista, não tem o mesmo trânsito em Brasília.