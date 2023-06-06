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Economia e Negócios

Vports quer iniciar obras nos galpões do Centro de Vitória até julho

Ainda faltam algumas licenças e os detalhes finais estão sendo tocados. A expectativa é de que tudo esteja acertado nos próximos dias

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:12

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

06 jun 2023 às 10:12
Armazéns da Codesa no cais comercial do Porto de Vitória
Armazéns da Codesa no cais comercial do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
A Vports, antiga Codesa, pretende iniciar os trabalhos de revitalização dos galpões do porto, no Centro de Vitória, até o mês de julho. As empresas responsáveis por tocar o projeto e as obras já estão contratadas. Ainda faltam algumas licenças e os detalhes finais estão sendo tocados, a expectativa é de que tudo esteja acertado nos próximos dias. Toda a estrutura - da calçada ao telhado - será recuperada. Esta é uma das exigências do contrato de concessão entre governo federal e Quadra Capital, gestora responsável pelo complexo portuário de Vitória desde setembro do ano passado. A Vports foi a empresa criada pela Quadra para cuidar do terminal. Os tapumes, já com a perspectiva de como ficará o espaço, começam a ser instalados nas próximas semanas. A Vports ainda não fechou qual será a destinação dos armazéns. A tendência é de que uma parte deles seja dedicada à atividade portuária tradicional e outra fique para atividades culturais e de entretenimento. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 06-06-23.mp3

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