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VLI pede autorização para exportar milho para a China pelo ES

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 10:36

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

30 jul 2024 às 10:36
Porto de Tubarão
Porto de Tubarão Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a VLI, companhia especializada em operações logísticas, pediu autorização ao Ministério da Agricultura para começar a exportar milho para a China utilizando o Terminal de Produtos Diversos (TPD) do Porto de Tubarão, em Vitória. Por se tratar de um gigantesco mercado consumidor de alimentos, a demanda esperada é bastante alta, ampliando o movimento de cargas em território capixaba. O Brasil é o terceiro maior produtor do cereal do mundo (115 milhões de toneladas são esperados para este ano), ficando atrás apenas de Estados Unidos (387 milhões de toneladas) e da própria China (277 milhões de toneladas).
Economia e Negócios - 30-07-24

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