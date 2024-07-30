VLI pede autorização para exportar milho para a China pelo ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a VLI, companhia especializada em operações logísticas, pediu autorização ao Ministério da Agricultura para começar a exportar milho para a China utilizando o Terminal de Produtos Diversos (TPD) do Porto de Tubarão, em Vitória. Por se tratar de um gigantesco mercado consumidor de alimentos, a demanda esperada é bastante alta, ampliando o movimento de cargas em território capixaba. O Brasil é o terceiro maior produtor do cereal do mundo (115 milhões de toneladas são esperados para este ano), ficando atrás apenas de Estados Unidos (387 milhões de toneladas) e da própria China (277 milhões de toneladas).