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Terminal Portuário de Vila Velha: expansão é vista como grande oportunidade de se mudar o patamar da operação

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 11:25

Publicado em 

12 mai 2026 às 11:25
Movimentação portuária no Terminal de Vila Velha, TVV
Movimentação portuária no Terminal de Vila Velha, TVV Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição de "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Log-In Logística, empresa responsável pelo Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), o único a operar contêineres no Espírito Santo, enxerga a expansão do TVV, liberada há poucos dias pela Receita Federal, como uma grande oportunidade de mudar o patamar da operação capixaba. Na visão de Gustavo Paixão, diretor-geral de Terminais da Log-In, a ampliação da área em mais de 60% e os investimentos em equipamentos feitos nos últimos anos darão fôlego ao TVV.
CBN - Economia e Negócios - 12-05-26.mp3

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