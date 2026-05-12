Terminal Portuário de Vila Velha: expansão é vista como grande oportunidade de se mudar o patamar da operação

Nesta edição de "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Log-In Logística, empresa responsável pelo Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), o único a operar contêineres no Espírito Santo, enxerga a expansão do TVV, liberada há poucos dias pela Receita Federal, como uma grande oportunidade de mudar o patamar da operação capixaba. Na visão de Gustavo Paixão, diretor-geral de Terminais da Log-In, a ampliação da área em mais de 60% e os investimentos em equipamentos feitos nos últimos anos darão fôlego ao TVV.