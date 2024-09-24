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TCU marca votação que pode resolver situação da BR 101 no ES

O processo foi pautado pelo relator do processo, ministro Walton Alencar

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 11:25

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

24 set 2024 às 11:25
BR 101, em Carapina, na Serra
BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View
Após longos meses de espera, os ministros do Tribunal de Contas da União irão votar os termos do acordo proposto pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres e EcoRodovias para a retomada da concessão e, claro, das obras. O processo foi pautado pelo relator do processo, ministro Walton Alencar. A sessão está marcada para esta quarta-feira (25), às 14h30. O clima é de otimismo nos governos federal e do Estado, a expectativa é de que a repactuação, que já passou pela área técnica do tribunal, receba amplo apoio do plenário do TCU. Trata-se de um julgamento histórico, afinal, é a primeira vez que uma concessão de infraestrutura passa por uma renegociação após ser devolvida pelo concessionário (em meados de 2022). Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - CBN Economia e Negocios - 5.07s - 24-09-24 .mp3

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