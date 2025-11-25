Tarifaço: decisão de Trump é ótima para o ES, mas ainda temos problemas. Entenda

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, anunciou, na última quinta-feira (21), a retirada da pesada tarifa de importação que vigorava desde agosto deste ano em produtos brasileiros. Estão no pacote café, pimenta, frutas, cacau e gengibre. "A notícia é muito boa, afinal, devolve a competitividade para cadeias extremamente relevantes para a economia capixaba, com grande penetração principalmente no interior do Estado. Só o café está em mais de 60 mil propriedades. Enquanto a produção brasileira estava pagando 40% para entrar no maior e de maior valor agregado mercado mundial, que é o norte-americano, concorrentes fortes, caso do Vietnã, pagam zero", explica o comentarista.