Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Tarifaço: decisão de Trump é ótima para o ES, mas ainda temos problemas. Entenda

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 10:48

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

25 nov 2025 às 10:48
Presidente Donald Trump anuncia tarifaço global a parceiros comerciais dos EUA
Presidente Donald Trump anuncia tarifaço global a parceiros comerciais dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, anunciou, na última quinta-feira (21), a retirada da pesada tarifa de importação que vigorava desde agosto deste ano em produtos brasileiros. Estão no pacote café, pimenta, frutas, cacau e gengibre. "A notícia é muito boa, afinal, devolve a competitividade para cadeias extremamente relevantes para a economia capixaba, com grande penetração principalmente no interior do Estado. Só o café está em mais de 60 mil propriedades. Enquanto a produção brasileira estava pagando 40% para entrar no maior e de maior valor agregado mercado mundial, que é o norte-americano, concorrentes fortes, caso do Vietnã, pagam zero", explica o comentarista.
CBN - Economia e Negócios - 25-11-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados