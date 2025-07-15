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Tarifaço de Trump: setor de rochas estará no comitê de crise do governo federal

Esse é o assunto do comentarista Abdo Filho

Publicado em 15 de Julho de 2025 às 10:53

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

15 jul 2025 às 10:53
Casagrande se reúne com Alckmin para tratar sobre tarifaço dos EUA
Casagrande se reuniu com Alckmin, em Brasília, para tratar sobre tarifaço dos EUA Crédito: Governo do Espírito Santo
Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os empresários do setor de rochas serão ouvidos pelo comitê montado pelo governo federal para reagir ao tarifaço anunciado, na semana passada, pelo presidente norte-americano, Donald Trump. A participação foi acordada, na manhã de segunda-feira (14), em uma reunião do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que será o coordenador dos trabalhos. "A reunião foi muito produtiva. Reforcei com o vice-presidente a necessidade de encontrarmos uma saída negociada, claro, mantendo a nossa soberania, e apontei a importância da indústria de rochas para o Espírito Santo e como ela será afetada caso essa tarifa anunciada saia mesmo do papel. Pedi para que o segmento fosse ouvido pelo comitê, que fizesse parte dessa construção de uma saída, e a solicitação foi prontamente atendida", explicou Casagrande, que foi a Brasília conversar com Alckmin. Ouça a conversa completa!
CBN - ECONOMIA E NEGÓCIOS - 15-07-25

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