Solicitada pela Imetame, ZPE de Aracruz dá mais um passo

Projeção do porto da Imetame em Aracruz, Litoral Norte do ES Crédito: Divulgação

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) que o Grupo Imetame pretende instalar ao lado do porto que a companhia está construindo em Barra do Riacho, em Aracruz, deu mais um importante passo para sair do papel.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços publicou o edital de chamamento público em busca de outras empresas, além da própria Imetame, interessadas na operação da ZPE. O prazo para a apresentação de projetos vai até o final de abril. Se houver mais de um interessado, será aberto processo seletivo para a escolha da empresa. Caso não haja, o pedido original da Imetame será submetido à apreciação do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE).

Aprovada pelo CZPE, esta será a primeira Zona de Processamento de Exportação privada do país. Isso só foi possível a partir de uma mudança legal, que começou a vigorar em julho de 2021, que abriu a possibilidade de empresas proporem a criação de uma ZPE. Antes, apenas governadores e prefeitos poderiam entrar com o pedido junto ao Conselho. Ouça a conversa completa!