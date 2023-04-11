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Economia e Negócios

Solicitada pela Imetame, ZPE de Aracruz dá mais um passo

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:27

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

11 abr 2023 às 10:27
Projeção do porto da Imetame em Aracruz, Litoral Norte do ES
Projeção do porto da Imetame em Aracruz, Litoral Norte do ES Crédito: Divulgação
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) que o Grupo Imetame pretende instalar ao lado do porto que a companhia está construindo em Barra do Riacho, em Aracruz, deu mais um importante passo para sair do papel.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços publicou o edital de chamamento público em busca de outras empresas, além da própria Imetame, interessadas na operação da ZPE. O prazo para a apresentação de projetos vai até o final de abril. Se houver mais de um interessado, será aberto processo seletivo para a escolha da empresa. Caso não haja, o pedido original da Imetame será submetido à apreciação do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE).
Aprovada pelo CZPE, esta será a primeira Zona de Processamento de Exportação privada do país. Isso só foi possível a partir de uma mudança legal, que começou a vigorar em julho de 2021, que abriu a possibilidade de empresas proporem a criação de uma ZPE. Antes, apenas governadores e prefeitos poderiam entrar com o pedido junto ao Conselho. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 11-04-23.mp3

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