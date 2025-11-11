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Economia e Negócios

Samarco vai investir US$ 2,5 bi na última fase da retomada

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 11 de Novembro de 2025 às 10:36

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

11 nov 2025 às 10:36
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação Crédito: Jefferson Rocio
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a Samarco fechou o tamanho do investimento que fará para conseguir retomar a sua plena capacidade: US$ 2,5 bilhões (R$ 13,25 bilhões no dólar de hoje). A mineradora não opera na capacidade máxima desde novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de rejeito de minério em Mariana, Minas Gerais. Grande parte do recurso será aplicado justamente em Mariana, onde a Samarco faz a captação da matéria-prima. Em Anchieta, Sul do Espírito Santo, serão aportados pouco mais de R$ 3 bilhões na renovação completa das usinas 1 e 2 de pelotização (ao todo são quatro), as mais antigas da companhia, inauguradas em 1977 e 1997.
Muito embora a confirmação dos valores tenha se dado nesta segunda-feira (10), na divulgação dos resultados do terceiro trimestre, os trabalhos já foram iniciados tanto no complexo industrial do Espírito Santo como no de Minas Gerais. O objetivo é colocar as pelotizadoras para funcionar em 2028. Hoje, a capacidade da Samarco está em 15,2 milhões de toneladas de pelotas por ano, terminado o investimento, chegará a 26,4 milhões de toneladas por ano.
Na apresentação feita aos investidores, os executivos da Samarco, na argumentação em defesa do aumento de produção, afirmam que "apesar da pressão de curto prazo, os fundamentos de médio e longo prazos sustentam a recuperação da demanda e uma perspectiva de mercado mais construtiva". Eles enxergam crescimento do PIB global até 2029, impulsionado pela produção industrial, recuperação da Europa (principalmente na indústria) e China em busca de equilíbrio entre resiliência de crescimento e incertezas. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios -11-11-25.mp3

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