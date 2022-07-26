Reserva do Gerente amplia investimento e gigantes estão de olho

Nesta edição do "Economia e Negócios", Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Reserva do Gerente, que começou sua história e fez sua marca fabricando cachaça em Guarapari, entrou forte na fabricação de cervejas artesanais e gim. A empresa está tocando um aporte de R$ 8,5 milhões, com recursos próprios, em sua linha de produção. Hoje, a capacidade é de 80 mil litros de chope/cerveja por mês. "Os produtos da fabricante capixaba já estão, além do Espírito Santo, em São Paulo, Rio e Minas. Aliás, um dos orgulhos do fundador da Reserva do Gerente, Ademar Belizário, é ser a cachaça mais vendida no Mercado Central de Belo Horizonte". Ouça a análise completa!