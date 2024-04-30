Reforma tributária: incentivos fiscais voltam a preocupar o governo do ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que na última quarta-feira (24), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi ao Congresso Nacional entregar o projeto para a regulamentação da reforma tributária. O calhamaço de 300 páginas, 500 artigos e 23 anexos começou a ser digerido e já começa a levantar algumas preocupações. Aqui no Espírito Santo a principal delas reside sobre a manutenção da potência dos incentivos fiscais até 2032, último ano da existência do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O que parecia ter ficado claro na aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC), no final do ano passado, voltou a motivar dúvidas. Na visão dos técnicos da Secretaria da Fazenda, a regulação do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais merece aprimoramentos. Ouça a conversa completa!