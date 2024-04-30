Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Reforma tributária: incentivos fiscais voltam a preocupar o governo do ES

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 10:45

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

30 abr 2024 às 10:45
Economia, porcentagem, juros, taxa
Economia, porcentagem, juros, taxa Crédito: Getty Images
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que na última quarta-feira (24), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi ao Congresso Nacional entregar o projeto para a regulamentação da reforma tributária. O calhamaço de 300 páginas, 500 artigos e 23 anexos começou a ser digerido e já começa a levantar algumas preocupações. Aqui no Espírito Santo a principal delas reside sobre a manutenção da potência dos incentivos fiscais até 2032, último ano da existência do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O que parecia ter ficado claro na aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC), no final do ano passado, voltou a motivar dúvidas. Na visão dos técnicos da Secretaria da Fazenda, a regulação do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais merece aprimoramentos. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 30-04-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados