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Proposta de solução para a BR 101 no ES está na mesa do presidente do TCU

Acompanhe as informações do comentarista Abdo Filho

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 10:38

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

25 jun 2024 às 10:38
Reunião entre moradores e concessionária responsável pela duplicação foi realizada nesta sexta-feira (2). Em nota, a Eco101 informou que vai reavaliar o retorno após a praça de pedágio
Rio Novo do Sul: projeto de duplicação da BR 101 será reavaliado após queixas de moradores Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
Chegou ao gabinete do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, a proposta de solução para o impasse da concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. O ministro deve indicar, nos próximos dias, o relator para o processo e a expectativa é de que em mais dois meses saia a decisão final do plenário do TCU. Os ministros definirão se a proposta será ou não aceita, ou seja, se a Eco101 seguirá à frente da principal rodovia do Estado ou não. A nova modelagem, feita por ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) e EcoRodovias (concessionária que devolveu a rodovia ao governo federal em julho de 2022), estava sob análise da Secex (Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos) desde o final do ano passado. Segundo o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que é quem acompanha o desenrolar do tema em Brasília em nome do governo capixaba, há um acordo entre ANTT, Eco e técnicos do TCU, portanto, falta apenas o ok dos ministros para o nó ser desatado e as obras de modernização e ampliação da via voltarem a serem tocadas. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.
CBN - Economia e Negocios - 4.04s - 25-06-24.mp3

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