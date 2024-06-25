Proposta de solução para a BR 101 no ES está na mesa do presidente do TCU

Chegou ao gabinete do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, a proposta de solução para o impasse da concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. O ministro deve indicar, nos próximos dias, o relator para o processo e a expectativa é de que em mais dois meses saia a decisão final do plenário do TCU. Os ministros definirão se a proposta será ou não aceita, ou seja, se a Eco101 seguirá à frente da principal rodovia do Estado ou não. A nova modelagem, feita por ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) e EcoRodovias (concessionária que devolveu a rodovia ao governo federal em julho de 2022), estava sob análise da Secex (Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos) desde o final do ano passado. Segundo o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que é quem acompanha o desenrolar do tema em Brasília em nome do governo capixaba, há um acordo entre ANTT, Eco e técnicos do TCU, portanto, falta apenas o ok dos ministros para o nó ser desatado e as obras de modernização e ampliação da via voltarem a serem tocadas. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.