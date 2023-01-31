Privatização da ES Gás: empresas do ES avaliam comprar a estatal

Pelas contas do governo do Estado, o leilão da ES Gás na B3 deve se dar entre o final de março e o início de abril. Com a data se aproximando, começam a surgir cada vez mais interessados na companhia, avaliada em R$ 1,3 bilhão, responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo. Entre os que já fizeram contato com o governo do Estado em busca de informações estão grandes empresas daqui do Estado ligadas ao setor de infraestrutura e logística. O governador Renato Casagrande não fala em nomes. Tema para Abdo Filho, nesta edição do Economia e Negócios. Ouça a conversa completa!