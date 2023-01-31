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Economia e Negócios

Privatização da ES Gás: empresas do ES avaliam comprar a estatal

Ouça a conversa completa com o comentarista Abdo Filho

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 11:33

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

31 jan 2023 às 11:33
Dutos de gás em navio da Petrobrás
Dutos de gás em navio da Petrobrás Crédito: Fernando Madeira
Pelas contas do governo do Estado, o leilão da ES Gás na B3 deve se dar entre o final de março e o início de abril. Com a data se aproximando, começam a surgir cada vez mais interessados na companhia, avaliada em R$ 1,3 bilhão, responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo. Entre os que já fizeram contato com o governo do Estado em busca de informações estão grandes empresas daqui do Estado ligadas ao setor de infraestrutura e logística. O governador Renato Casagrande não fala em nomes. Tema para Abdo Filho, nesta edição do Economia e Negócios. Ouça a conversa completa!
Economia e Negócios - 31-01-23.mp3

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