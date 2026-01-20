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Economia e Negócios

Preço de terra no Espírito Santo está entre os mais altos do Brasil

Esse é o assunto do comentarista Abdo Filho

Publicado em 20 de Janeiro de 2026 às 11:09

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

20 jan 2026 às 11:09
Agronegócio 5.0: Fazenda Três Marias, em Linhares, aposta em tecnologia, como uso de sensores, além de integração floresta, lavoura de café, milho coco, frutas e milho e criação de gado. Negócio é administrado por Leticia Lindenberg
Plantação de café em fazenda de Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque o preço do hectare de terra no Norte do Espírito Santo que está entre os mais altos do Brasil. Em municípios como Linhares, São Mateus, Aracruz, Jaguaré, Vila Valério, Rio Bananal e Sooretama, o hectare está batendo em R$ 200 mil. Mesmos níveis de preços praticados, por exemplo, em Franca, interior de São Paulo. O levantamento foi feito pela Zera.ag, empresa especializada em financiamento privado para o agronegócio. Condições de relevo favoráveis, em terreno plano, e a boa oferta de água formam o pano de fundo, mas o que empurrou de fato os preços, destacadamente nos últimos quatro anos, foram a valorização do café e a alta produtividade do conilon, que é a espécie que domina a região. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 20-01-26.mp3

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