Preço de terra no Espírito Santo está entre os mais altos do Brasil

Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque o preço do hectare de terra no Norte do Espírito Santo que está entre os mais altos do Brasil. Em municípios como Linhares, São Mateus, Aracruz, Jaguaré, Vila Valério, Rio Bananal e Sooretama, o hectare está batendo em R$ 200 mil. Mesmos níveis de preços praticados, por exemplo, em Franca, interior de São Paulo. O levantamento foi feito pela Zera.ag, empresa especializada em financiamento privado para o agronegócio. Condições de relevo favoráveis, em terreno plano, e a boa oferta de água formam o pano de fundo, mas o que empurrou de fato os preços, destacadamente nos últimos quatro anos, foram a valorização do café e a alta produtividade do conilon, que é a espécie que domina a região. Ouça a conversa completa!