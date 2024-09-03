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Economia e Negócios

Portocel fará o primeiro embarque de café da sua história

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 11:05

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

03 set 2024 às 11:05
O Portocel vem realizando, ao longo dos últimos anos, uma série de estudos e melhorias
O Portocel vem realizando, ao longo dos últimos anos, uma série de estudos e melhorias Crédito: Portocel/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que Portocel, porto da Suzano e Cenibra, localizado em Barra do Riacho, Aracruz, fará, agora em setembro, o primeiro embarque de café da sua história. O navio BBC Philippines está previsto para atracar e levará 8,3 mil toneladas de café conilon para Bélgica e Alemanha. A carga será enviada no modelo break bulk, que utiliza bags para armazenamento dentro dos navios, uma alternativa à falta de contêineres no mercado mundial. Ouça detalhes na participação do comentarista!
CBN - CBN ECONOMIA E NEGÓCIOS - com vinheta - 4..58s - 03-09-24.mp3

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