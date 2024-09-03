Portocel fará o primeiro embarque de café da sua história

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que Portocel, porto da Suzano e Cenibra, localizado em Barra do Riacho, Aracruz, fará, agora em setembro, o primeiro embarque de café da sua história. O navio BBC Philippines está previsto para atracar e levará 8,3 mil toneladas de café conilon para Bélgica e Alemanha. A carga será enviada no modelo break bulk, que utiliza bags para armazenamento dentro dos navios, uma alternativa à falta de contêineres no mercado mundial. Ouça detalhes na participação do comentarista!