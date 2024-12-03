Porto Central tem força para mudar a realidade econômica do Sul do ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os executivos do Porto Central anunciaram, na segunda-feira (2), o início das obras do complexo industrial e portuário que será construído em Presidente Kennedy, no extremo sul capixaba. A primeira fase, cuja inauguração está prevista para o final de 2027, vai receber um aporte de US$ 400 milhões (R$ 2,4 bilhões). O projeto todo, que deve se consolidar até 2040, receberá US$ 2,9 bilhões (mais de R$ 17 bilhões) apenas em infraestrutura. Há projetos como este no mundo em que a cada dólar investido em infra vieram outros dez em outros empreendimentos. Portanto, estamos falando de um negócio que, em 15 anos, pode movimentar mais de R$ 170 bilhões, o suficiente para impactar o Brasil, o Espírito Santo, mas, fundamentalmente, a região Sul do Estado, que, há décadas, vem penando com a queda do dinamismo, principalmente em se tratando de grandes projetos industriais. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.