Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Porto Central tem força para mudar a realidade econômica do Sul do ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 10:10

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

03 dez 2024 às 10:10
Apenas no Porto Central, por exemplo, são R$ 6 bilhões previstos, sendo R$ 2,5 bi na fase inicial.
Apenas no Porto Central, por exemplo, são R$ 6 bilhões previstos, sendo R$ 2,4 bi na fase inicial. Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os executivos do Porto Central anunciaram, na segunda-feira (2), o início das obras do complexo industrial e portuário que será construído em Presidente Kennedy, no extremo sul capixaba. A primeira fase, cuja inauguração está prevista para o final de 2027, vai receber um aporte de US$ 400 milhões (R$ 2,4 bilhões). O projeto todo, que deve se consolidar até 2040, receberá US$ 2,9 bilhões (mais de R$ 17 bilhões) apenas em infraestrutura. Há projetos como este no mundo em que a cada dólar investido em infra vieram outros dez em outros empreendimentos. Portanto, estamos falando de um negócio que, em 15 anos, pode movimentar mais de R$ 170 bilhões, o suficiente para impactar o Brasil, o Espírito Santo, mas, fundamentalmente, a região Sul do Estado, que, há décadas, vem penando com a queda do dinamismo, principalmente em se tratando de grandes projetos industriais. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negocios - 6.40s - 03-12-24 .mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados