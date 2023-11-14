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Economia e Negócios

Operadoras de cruzeiro querem o ES, afirma presidente de associação

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 10:38

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

14 nov 2023 às 10:38
Setor do turismo se prepara para a retomada da temporada de cruzeiros
temporada de cruzeiros Crédito: Pexels
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que Marco Ferraz, presidente da Clia (Cruise Lines International Association) Brasil, esteve em Vitória, na última segunda-feira (13), para o evento de assinatura do contrato com a USP para a contração dos estudos que irão apontar o local exato para a ancoragem de navios de cruzeiro em Vitória. As embarcações, que cresceram muito na última década, não conseguem mais ingressar na Baía de Vitória. A possibilidade de o Espírito Santo voltar ao mercado depois de mais de uma década sem receber um cruzeiros, agrada muito os operadores.
CBN - Economia e Negócios - 14-11-23.mp3

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