Operadoras de cruzeiro querem o ES, afirma presidente de associação

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que Marco Ferraz, presidente da Clia (Cruise Lines International Association) Brasil, esteve em Vitória, na última segunda-feira (13), para o evento de assinatura do contrato com a USP para a contração dos estudos que irão apontar o local exato para a ancoragem de navios de cruzeiro em Vitória. As embarcações, que cresceram muito na última década, não conseguem mais ingressar na Baía de Vitória. A possibilidade de o Espírito Santo voltar ao mercado depois de mais de uma década sem receber um cruzeiros, agrada muito os operadores.