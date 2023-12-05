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Economia e Negócios

O novo plano de investimentos da Petrobras na visão do empresariado do ES

Na avaliação de investidores, projetos de baixo carbono precisam ganhar protagonismo no ES

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 10:46

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

05 dez 2023 às 10:46
Petrobras
Jean Paul Prates, presidente da Petrobras Crédito: Carlos Alberto Silva
Anunciado no final do mês passado, o plano de investimentos da Petrobras para os anos de 2024 a 2028 soma US$ 102 bilhões (quase meio trilhão de reais), 31% acima do pacote atual (2023 a 2027). O setor de exploração e produção vai abocanhar 72% disso tudo. O foco central seguirá sendo no pré-sal. Fora a plataforma Maria Quitéria, que começa a operar no Parque das Baleias, Sul do Estado, em 2025, nenhum grande projeto da maior área da Petrobras para o Espírito Santo pelo menos até 2028. Diante disso, onde é possível avançar? Na avaliação de empresários e entidades ligados à indústria de energia do Estado, o investimento em projetos de baixo carbono precisa ganhar protagonismo por aqui. A principal mudança em relação ao plano anterior da Petrobras é o investimento em geração eólica e solar. Os detalhes você acompanha na análise do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 05-12-23.mp3

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