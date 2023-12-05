O novo plano de investimentos da Petrobras na visão do empresariado do ES

Anunciado no final do mês passado, o plano de investimentos da Petrobras para os anos de 2024 a 2028 soma US$ 102 bilhões (quase meio trilhão de reais), 31% acima do pacote atual (2023 a 2027). O setor de exploração e produção vai abocanhar 72% disso tudo. O foco central seguirá sendo no pré-sal. Fora a plataforma Maria Quitéria, que começa a operar no Parque das Baleias, Sul do Estado, em 2025, nenhum grande projeto da maior área da Petrobras para o Espírito Santo pelo menos até 2028. Diante disso, onde é possível avançar? Na avaliação de empresários e entidades ligados à indústria de energia do Estado, o investimento em projetos de baixo carbono precisa ganhar protagonismo por aqui. A principal mudança em relação ao plano anterior da Petrobras é o investimento em geração eólica e solar. Os detalhes você acompanha na análise do comentarista Abdo Filho.