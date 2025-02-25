Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Número dois de Marina Silva virá ao ES negociar área de proteção na Foz do Rio Doce

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 10:10

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

25 fev 2025 às 10:10
Rio Doce
Foz do Rio Doce, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz dois temas importantes para a economia capixaba: a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) na Foz do Rio Doce e a movimentação de cargas pelos portos capixabas.
Em relação ao projeto de criação de uma APA na Foz do Rio Doce, o destaque é a vinda do secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, em março deste ano, para tocar as conversas. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 25-02-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados