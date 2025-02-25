Número dois de Marina Silva virá ao ES negociar área de proteção na Foz do Rio Doce

Nesta edição de Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz dois temas importantes para a economia capixaba: a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) na Foz do Rio Doce e a movimentação de cargas pelos portos capixabas.

Em relação ao projeto de criação de uma APA na Foz do Rio Doce, o destaque é a vinda do secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, em março deste ano, para tocar as conversas. Ouça a conversa completa!