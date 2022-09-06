Novo presidente da Codesa promete porto de classe mundial e agilidade

Nesta edição do "Economia e Negócios" o destaque é a assinatura, que ocorreu nesta segunda-feira (05), do contrato de compra e venda da Codesa entre o governo federal e a Quadra Capital. A cerimônia contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Na prática, o complexo portuário, que possui áreas e operações em Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, deixa de ser administrado pela estatal e passa para as mãos da iniciativa privada. Ilson Hulle, executivo escolhido pela Quadra para assumir a presidência da Codesa, assinou o acordo em nome da Quadra, mas, por uma opção do comando da gestora, ele ainda não está falando abertamente sobre os rumos da companhia.