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Economia e Negócios

Novo presidente da Codesa promete porto de classe mundial e agilidade

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 10:27

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

06 set 2022 às 10:27
Armazéns da Codesa no cais comercial do Porto de Vitória
Armazéns da Codesa no cais comercial do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios" o destaque é a assinatura, que ocorreu nesta segunda-feira (05), do contrato de compra e venda da Codesa entre o governo federal e a Quadra Capital. A cerimônia contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Na prática, o complexo portuário, que possui áreas e operações em Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, deixa de ser administrado pela estatal e passa para as mãos da iniciativa privada. Ilson Hulle, executivo escolhido pela Quadra para assumir a presidência da Codesa, assinou o acordo em nome da Quadra, mas, por uma opção do comando da gestora, ele ainda não está falando abertamente sobre os rumos da companhia.
Em seu discurso, deu algumas pistas sobre o que vem por aí. "Vamos investir o que for necessário no porto e nos tornar referência mundial rapidamente. Vai ser um processo rápido", afirmou Hulle, o que agradou bastante os empresários do comércio exterior presentes no evento. O executivo também prometeu uma gestão aberta. "Seremos um porto aberto, principalmente para as comunidades ao nosso redor. Vamos ser eficientes e modernos, com muito respeito às comunidades e ao meio ambiente". Ouça a conversa completa com o comentarista Abdo Filho!
Economia e Negócios - 06-09-22

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