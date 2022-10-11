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Nova opção aparece e governo do ES pode ser a solução para a BR 101

Secretário vai a Brasília discutir com a ANTT uma alternativa aberta no Centro-Oeste, onde o governo do Mato Grosso assumiu a concessão da BR 163

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 10:30

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

11 out 2022 às 10:30
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra)
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra) Crédito: Luciney Araújo
O secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, estará na semana que vem em Brasília para uma reunião com a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em pauta a possibilidade de o governo capixaba comprar a concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo da Ecorodovias, que, em julho passado, anunciou que devolveria a administração da via ao governo federal. O secretário quer entender o mecanismo utilizado pelo governo do Mato Grosso que, em acordo inédito, comprou, por meio da empresa estadual MT Par, a concessão da BR 163. 
"Vamos lá entender como foi feita a transferência da concessão da BR 163 da Odebrecht para o Estado do Mato Grosso. Entender os detalhes de como foi estruturada essa operação, para daí vermos se é possível fazer o mesmo aqui com a BR 101. Estamos estudando possibilidades para resolver o problema de forma mais rápida do que simplesmente aguardar a realização de nova licitação de concessão, pois isso deve demorar muito. Após a reunião poderemos dizer se essa é uma proposta viável para o Estado do Espírito Santo", explicou Pessanha. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
Economia e Negocios -11-10-22

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