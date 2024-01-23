“Não queremos o cooperado no prejuízo", afirma presidente da Unimed Vitória

Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que o médico cirurgião Fabiano Pimentel Pereira assumiu o comando da Unimed Vitória em 27 de março de 2023. Dois meses depois, em 31 de maio, o jornal Valor Econômico publica a informação de que a Unimed Vitória era um dos maiores cotistas dos fundos da Infinity Asset, gestora que entrou em grave crise e que foi fechada para resgates. O curso do mandato foi alterado radicalmente logo na decolagem. De lá para cá, o presidente de uma das maiores cooperativas do Estado mergulhou no trabalho, ficou semanas sem conseguir dormir, montou (ao lado da diretoria e dos executivos) uma plano para tomar decisões com agilidade e não falou com a imprensa. Em entrevista à coluna do jornalista, em “A Gazeta”, ela falou sobre o assunto pela primeira vez. Ouça a conversa completa!