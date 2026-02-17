Indústria de rochas mira dobrar exportações até 2030

A indústria brasileira de rochas, que é muito concentrada no Espírito Santo, bateu recorde de exportações em 2025: US$ 1,48 bilhão (R$ 7,6 bilhões no dólar de hoje). A meta estabelecida pelo Centrorochas (associação empresarial que representa os exportadores) é chegar aos US$ 3 bilhões até 2030. Para tanto, o setor produtivo estabeleceu um planejamento com metas comerciais e pleitos junto aos mais diversos órgãos de governo. Na parte comercial, é tida como fundamental a diversificação de carteira, hoje muito concentrada no mercado norte-americano (mais da metade das vendas vão para lá). Os empresários enxergam boas possibilidades de crescimento, por exemplo, no Oriente Médio. Entre as iniciativas está a criação de um hub logístico no Porto de Abu Dhabi para concorrer com materiais da Itália, Turquia, Índia e China em pé de igualdade. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.