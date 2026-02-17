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Economia e Negócios

Indústria de rochas mira dobrar exportações até 2030

Ouça detalhes na análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 17 de Fevereiro de 2026 às 09:48

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

17 fev 2026 às 09:48
Segundo Fabio Cruz, o Centrorochas é a principal entidade representativa do setor de rochas naturais no Brasil
Segundo Fabio Cruz, o Centrorochas é a principal entidade representativa do setor de rochas naturais no Brasil Crédito: Centrorochas/Divulgação
A indústria brasileira de rochas, que é muito concentrada no Espírito Santo, bateu recorde de exportações em 2025: US$ 1,48 bilhão (R$ 7,6 bilhões no dólar de hoje). A meta estabelecida pelo Centrorochas (associação empresarial que representa os exportadores) é chegar aos US$ 3 bilhões até 2030. Para tanto, o setor produtivo estabeleceu um planejamento com metas comerciais e pleitos junto aos mais diversos órgãos de governo. Na parte comercial, é tida como fundamental a diversificação de carteira, hoje muito concentrada no mercado norte-americano (mais da metade das vendas vão para lá). Os empresários enxergam boas possibilidades de crescimento, por exemplo, no Oriente Médio. Entre as iniciativas está a criação de um hub logístico no Porto de Abu Dhabi para concorrer com materiais da Itália, Turquia, Índia e China em pé de igualdade. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
Economia e Negócios - 17-02-26

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