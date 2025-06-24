Grupo Águia Branca monta nova empresa e transforma a Águia Flex

Perspectiva de como ficará o ônibus da BusCo Crédito: Divulgação/BusCo

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que diante de um mercado que passa por importantes mudanças e está cada vez mais digital, os grupos Águia Branca e JCA, gigantes do transporte rodoviário de passageiros, donos de marcas como Águia Branca, Cometa, 1001 e Catarinense, se juntaram para criar a BusCo, empresa 100% online de transporte rodoviário.

O objetivo é bater de frente com as companhias de fretamento online, como a Buser. A BusCo não terá guichês em rodoviárias e utilizará muita tecnologia para conseguir operar com níveis mais elevados de ocupação, ampliando a eficiência e possibilitando custos mais baixos.

A Águia Flex, empresa criada pela Águia Branca no final da década passada para operar no segmento, passa a ser uma plataforma de vendas online de passagens em todo o Brasil, com parceria com mais de 250 viações. A partir de 1º de agosto as linhas da Viação Águia Branca operadas com ônibus sob a marca Águia Flex passarão a ter a identidade visual da BusCo - uma joint venture (consórcio) entre dois grupos com operação que será completamente independente. Ouça a conversa completa!