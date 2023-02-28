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Governo federal pede estudo para desestatizar BRs 101, 262 e 259 no ES

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 10:47

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

28 fev 2023 às 10:47
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro
BR 101 na Serra  Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra
O Ministério dos Transportes publicou nesta segunda (27), no Diário Oficial da União, edital para a contratação da empresa que fará o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental para estruturar a desestatização das principais rodovias federais que cortam o Espírito Santo: 101, 262 e 259. A extensão total das estradas é de 947,6 quilômetros. Se tudo der certo, o Espírito Santo estará dando um importante passo para desatar o seu grande nó de infraestrutura, avalia o comentarista Abdo Filho. Ouça a conversa completa!
Economia e Negocios - 28-02-23.mp3

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