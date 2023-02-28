Governo federal pede estudo para desestatizar BRs 101, 262 e 259 no ES

O Ministério dos Transportes publicou nesta segunda (27), no Diário Oficial da União, edital para a contratação da empresa que fará o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental para estruturar a desestatização das principais rodovias federais que cortam o Espírito Santo: 101, 262 e 259. A extensão total das estradas é de 947,6 quilômetros. Se tudo der certo, o Espírito Santo estará dando um importante passo para desatar o seu grande nó de infraestrutura, avalia o comentarista Abdo Filho. Ouça a conversa completa!