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Economia e Negócios

Governo do Espírito Santo teve arrecadação histórica em 2024

Esse é o assunto do comentarista Abdo Filho

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 10:39

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

21 jan 2025 às 10:39
Palácio Anchieta
Palácio Anchieta Crédito: Hélio Filho / Secom
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a receita total líquida do governo do Estado do Espírito Santo bateu em históricos R$ 29,2 bilhões em 2024. A arrecadação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) superou, pela primeira vez, os R$ 20 bilhões: R$ 20,7 bi. O dado é da Secretaria da Fazenda. Só para efeito de comparação, em 2023, a arrecadação total do Estado (sem levar em conta a inflação de 2024), ficou em R$ 26,01 bilhões, uma expansão, portanto, de 12,26%.
"Praticamente todos os setores tiveram melhora na arrecadação, mas o principal foi o comércio, principalmente atacadista. Na sequência destaco o setor de importação, por conta dos veículos e aeronaves", explicou Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 21-01-25.mp3

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