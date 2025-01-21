Governo do Espírito Santo teve arrecadação histórica em 2024

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a receita total líquida do governo do Estado do Espírito Santo bateu em históricos R$ 29,2 bilhões em 2024. A arrecadação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) superou, pela primeira vez, os R$ 20 bilhões: R$ 20,7 bi. O dado é da Secretaria da Fazenda. Só para efeito de comparação, em 2023, a arrecadação total do Estado (sem levar em conta a inflação de 2024), ficou em R$ 26,01 bilhões, uma expansão, portanto, de 12,26%.