Fábrica de biocombustível vai investir R$ 250 milhões na ZPE de Aracruz

A fabricante de biocombustível BiomassTrust é o segundo investimento confirmado na Zona de Processamento das Exportações de Aracruz, a primeira ZPE privada do Brasil. O primeiro a ser confirmado foi a nova fábrica da Imetame Pedras Naturais, que atua no setor de rochas ornamentais. A BiomassTrust é uma startup fundada no hub da Universidade de Harvard que utiliza pó de serra oriundo de serrarias para fabricar pellets de madeira (combustível usado em larga escala em aquecedores de ambientes de pequeno e médio portes). Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.