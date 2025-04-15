Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Fábrica de biocombustível vai investir R$ 250 milhões na ZPE de Aracruz

A BiomassTrust é uma startup fundada no hub da Universidade de Harvard

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 10:14

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

15 abr 2025 às 10:14
Vista aérea do terreno de 500 mil m² que receberá a ZPE de Aracruz
Vista aérea do terreno de 500 mil m² que receberá a ZPE de Aracruz Crédito: Divulgação/BiomassTrust
A fabricante de biocombustível BiomassTrust é o segundo investimento confirmado na Zona de Processamento das Exportações de Aracruz, a primeira ZPE privada do Brasil. O primeiro a ser confirmado foi a nova fábrica da Imetame Pedras Naturais, que atua no setor de rochas ornamentais. A BiomassTrust é uma startup fundada no hub da Universidade de Harvard que utiliza pó de serra oriundo de serrarias para fabricar pellets de madeira (combustível usado em larga escala em aquecedores de ambientes de pequeno e médio portes). Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios -15-04-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Entenda em 7 pontos as novas tarifas de Trump e o que pode acontecer com o Brasil
Contêineres
Novo tarifaço: como ação dos EUA contra o Brasil traz risco à economia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados