Estrada de Ferro Rio-Vitória deve entrar no Plano Ferroviário Nacional

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o Ministério dos Transportes deve lançar em breve um pacote de ações para destravar a ampliação e a renovação da malha ferroviária do país. É o Plano Ferroviário Nacional. Trata-se de um conjunto de ações que envolverão novas concessões, autorizações de investimento privado, parcerias público-privadas, investimentos diretos do governo federal e uma rediscussão sobre as renovações antecipadas. Dentro disso aí deve estar a engenharia financeira para tirar a Estrada de Ferro Rio-Vitória do papel. Ela é fundamental para o Espírito Santo não seguir exclusivamente dependente da Vitória-Minas e para conectar portos importantes como o Central, projetado para Presidente Kennedy, aos grandes centros de consumo e produção do país. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho.