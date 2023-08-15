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Economia e Negócios

Estrada de Ferro Rio-Vitória deve entrar no Plano Ferroviário Nacional

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 11:05

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

15 ago 2023 às 11:05
Renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi assinada em dezembro de 2020
Estrada de FerroEFVM) foi assinada em dezembro de 2020 Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que o Ministério dos Transportes deve lançar em breve um pacote de ações para destravar a ampliação e a renovação da malha ferroviária do país. É o Plano Ferroviário Nacional. Trata-se de um conjunto de ações que envolverão novas concessões, autorizações de investimento privado, parcerias público-privadas, investimentos diretos do governo federal e uma rediscussão sobre as renovações antecipadas. Dentro disso aí deve estar a engenharia financeira para tirar a Estrada de Ferro Rio-Vitória do papel. Ela é fundamental para o Espírito Santo não seguir exclusivamente dependente da Vitória-Minas e para conectar portos importantes como o Central, projetado para Presidente Kennedy, aos grandes centros de consumo e produção do país. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
CBN - CBN Economia e Negócios - 15-08-23

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