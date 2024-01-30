Energia solar: EDP coloca R$ 200 milhões no ES e vai investir mais

Nesta edição do Economia e Negócios, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a EDP, multinacional portuguesa do setor elétrico, responsável pela distribuição de energia em grande parte dos municípios capixabas, está ampliando os investimentos na transição energética. A geração de energia solar é a principal fronteira. Nos últimos dois anos, foram aportados, somente no Espírito Santo, R$ 200 milhões em 13 usinas de geração distribuída (de pequeno porte, para consumo nas proximidades). Dez estão em operação e três em construção. Nos próximos três anos, a EDP colocará mais R$ 2,3 bilhões no negócio, pelo menos R$ 230 milhões ficarão no Espírito Santo, podendo chegar a R$ 460 milhões. Ouça a conversa completa!