Empresários se reúnem para formar a primeira cooperativa de turismo do ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que vinte empresários da cadeia do turismo se reuniram e vão colocar de pé a primeira cooperativa dedicada ao segmento do Espírito Santo. Aliás, vai ser uma das primeiras do Brasil. A ideia é sair do discurso e dos diagnósticos para a operação. A Cooperativa do Turismo do Espírito Santo (Coopetures) já passou pela fase de pré-assembleia e está nos trâmites burocráticos (sede, CNPJ, aporte de capital...) para sair do papel. A expectativa é de que em 90 dias ela esteja estabelecida e em funcionamento. Ouça a conversa completa!