Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e Negócios

Empresários se reúnem para formar a primeira cooperativa de turismo do ES

Ouça a participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 10:16

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

23 abr 2024 às 10:16
Summit 2023
Pedra Azul  Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que vinte empresários da cadeia do turismo se reuniram e vão colocar de pé a primeira cooperativa dedicada ao segmento do Espírito Santo. Aliás, vai ser uma das primeiras do Brasil. A ideia é sair do discurso e dos diagnósticos para a operação. A Cooperativa do Turismo do Espírito Santo (Coopetures) já passou pela fase de pré-assembleia e está nos trâmites burocráticos (sede, CNPJ, aporte de capital...) para sair do papel. A expectativa é de que em 90 dias ela esteja estabelecida e em funcionamento. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 23-04-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados