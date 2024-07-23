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Economia e Negócios

Empresários do café vão avaliar administração direta de terminal no Porto de Vitória

Acompanhe a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 11:34

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

23 jul 2024 às 11:34
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os dirigentes do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) topam conversar sobre a operação direta de um terminal de cargas no Porto de Vitória. A possibilidade será apresentada aos empresários nos próximos dias, em uma reunião com a Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário. O objetivo é encontrar uma solução, o quanto antes, para destravar o embarque e desembarque por Vitória. Ouça a análise completa.
Economia e Negócios - 23-07-24

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