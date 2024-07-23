Empresários do café vão avaliar administração direta de terminal no Porto de Vitória

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que os dirigentes do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) topam conversar sobre a operação direta de um terminal de cargas no Porto de Vitória. A possibilidade será apresentada aos empresários nos próximos dias, em uma reunião com a Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário. O objetivo é encontrar uma solução, o quanto antes, para destravar o embarque e desembarque por Vitória. Ouça a análise completa.