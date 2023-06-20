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Economia e Negócios

Em carta, empresários apoiam reforma tributária, mas pedem atenção com o ES

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 11:09

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

20 jun 2023 às 11:09
Declaração do Imposto de Renda
 Imposto Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que presidentes das mais importantes entidades empresariais do Espírito Santo – Nailson Dalla Bernadina (ES em Ação), Renan Chieppe (Fetransportes), Cris Samorini (Findes), Julio Rocha (Federação da Agricultura) e Idalberto Moro (Fecomércio) – subscrevem uma carta onde são apresentados pontos da reforma tributária. A apresentação aconteceu nesta segunda-feira (19), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O documento de três páginas é todo em apoio à reforma. "Sabemos que há divergências setoriais em alguns aspectos do debate, mas nossa defesa será sempre em favor da competitividade do nosso país". Entretanto, existe um outro recado que o empresariado local quer passar para Brasília, a preocupação com uma possível perda de competitividade e atratividade da economia capixaba por conta do fim dos incentivos fiscais. Não que todos morram de amores pelos benefícios, mas o que virá no lugar? Qual será a nova política de desenvolvimento? Ouça detalhes na participação do comentarista. 
CBN - Economia e Negócios - 20-06-23.mp3

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