Em carta, empresários apoiam reforma tributária, mas pedem atenção com o ES

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação de que presidentes das mais importantes entidades empresariais do Espírito Santo – Nailson Dalla Bernadina (ES em Ação), Renan Chieppe (Fetransportes), Cris Samorini (Findes), Julio Rocha (Federação da Agricultura) e Idalberto Moro (Fecomércio) – subscrevem uma carta onde são apresentados pontos da reforma tributária. A apresentação aconteceu nesta segunda-feira (19), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O documento de três páginas é todo em apoio à reforma. "Sabemos que há divergências setoriais em alguns aspectos do debate, mas nossa defesa será sempre em favor da competitividade do nosso país". Entretanto, existe um outro recado que o empresariado local quer passar para Brasília, a preocupação com uma possível perda de competitividade e atratividade da economia capixaba por conta do fim dos incentivos fiscais. Não que todos morram de amores pelos benefícios, mas o que virá no lugar? Qual será a nova política de desenvolvimento? Ouça detalhes na participação do comentarista.