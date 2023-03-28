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Economia e Negócios

Dois grupos apresentam propostas para comprar a ES Gás

O leilão está marcado para a tarde desta sexta-feira (31) na B3

Publicado em 28 de Março de 2023 às 10:08

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

28 mar 2023 às 10:08
Gás natural canalizado
Gás natural canalizado Crédito: Agência Petrobras
Dois grupos apresentaram formalmente propostas para comprar a companhia responsável pela distribuição de gás no Espírito Santo, a ES Gás. A entrega dos envelopes se deu na manhã desta segunda-feira (27). Os nomes dos interessados e os valores ofertados só serão conhecidos na próxima sexta-feira (31), quando acontece o leilão. Dentro do governo do Estado, dono de 51% das ações (os outros 49% são da Vibra), as expectativas são positivas. Com duas propostas sobre a mesa, provavelmente haverá disputa na sexta, ampliando consideravelmente a possibilidade de haver ágio.
A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável pela modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão. Vibra e governo do Estado já anunciaram que venderão todas as suas ações. Portanto, tudo dando certo na sexta, o governo estadual pode colocar mais de R$ 600 milhões no bolso. Ao longo do último mês, período do roadshow (quando a ES Gás foi apresentada ao mercado), pelo menos quatro empresas se mostraram interessadas e procuraram formalmente os acionistas. Mas, ao final do prazo, foram duas propostas oficiais.
O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço irão a São Paulo acompanhar o leilão, que está marcado para a tarde de sexta-feira (31) na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). Este é o tema dessa edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho. 
Economia e Negócios - 28-03-23.mp3

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