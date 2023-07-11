Concessionária poderá fazer hotel e shopping no Pavilhão de Carapina

Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Governo do ES/Divulgação

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Secretaria de Turismo do Estado publicou, nesta segunda-feira (10), o edital para a concessão do Pavilhão de Carapina à iniciativa privada. O contrato valerá por 30 anos e a outorga mínima é de R$ 4,5 milhões. A abertura das propostas se dará no dia 31 de agosto e a expectativa é de que o concessionário assuma o espaço até o final do ano.

A análise das propostas levará em conta a capacidade do proponente de atrair negócios ligados ao setor de eventos para a área 108,7 mil m². "Estamos falando de uma agenda de eventos, mas também de negócios ligados ao setor. O concessionário poderá, por exemplo, fazer um hotel próximo da arena de eventos ou um shopping, afinal, são negócios que se comunicam. Não pode fazer qualquer empreendimento, apenas o que tenha relação com a atividade original", explicou Weverson Meireles, secretário estadual de Turismo.

O Estado calcula um investimento de pouco mais de R$ 24 milhões na adequação da estrutura do Pavilhão de Carapina: acessos, climatização e modernização da infraestrutura como um todo. Esta é uma obrigação do concessionário. Os investimentos que virão com o desenvolvimento do negócio, ou seja, dependem da capacidade de quem irá assumir o centro de eventos, têm potencial para chegar aos R$ 140 milhões. A conta é do Tribunal de Contas do Estado. Ouça a conversa completa!