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Economia e Negócios

Concessionária poderá fazer hotel e shopping no Pavilhão de Carapina

A Secretaria de Estado de Turismo publicou, nesta segunda-feira (10), o edital para a concessão do Pavilhão à iniciativa privada

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 10:40

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

11 jul 2023 às 10:40
Pavilhão de Carapina, na Serra
Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Governo do ES/Divulgação
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia de que a Secretaria de Turismo do Estado publicou, nesta segunda-feira (10), o edital para a concessão do Pavilhão de Carapina à iniciativa privada. O contrato valerá por 30 anos e a outorga mínima é de R$ 4,5 milhões. A abertura das propostas se dará no dia 31 de agosto e a expectativa é de que o concessionário assuma o espaço até o final do ano.
A análise das propostas levará em conta a capacidade do proponente de atrair negócios ligados ao setor de eventos para a área 108,7 mil m². "Estamos falando de uma agenda de eventos, mas também de negócios ligados ao setor. O concessionário poderá, por exemplo, fazer um hotel próximo da arena de eventos ou um shopping, afinal, são negócios que se comunicam. Não pode fazer qualquer empreendimento, apenas o que tenha relação com a atividade original", explicou Weverson Meireles, secretário estadual de Turismo.
O Estado calcula um investimento de pouco mais de R$ 24 milhões na adequação da estrutura do Pavilhão de Carapina: acessos, climatização e modernização da infraestrutura como um todo. Esta é uma obrigação do concessionário. Os investimentos que virão com o desenvolvimento do negócio, ou seja, dependem da capacidade de quem irá assumir o centro de eventos, têm potencial para chegar aos R$ 140 milhões. A conta é do Tribunal de Contas do Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 11-07-23.mp3

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