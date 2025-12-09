Complexo logístico da Serra é vendido em enorme operação entre grandes fundos

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Porto Canoa LOG, na Serra, um dos grandes condomínios logísticos do Espírito Santo, com 95 mil m² de área bruta locável (ABL), foi vendido pelo Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário, da Vinci Partners, uma das maiores gestoras do Brasil, para outro gigante do setor, o Patria Investimentos, dono do Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário. Além dos galpões da Serra, o Patria também arrematou armazéns da Vinci em Extrema e Betim (MG) e Osasco (SP). Ao todo foram vendidos 199 mil m² por R$ 709,6 milhões. O negócio foi fechado no final de novembro.