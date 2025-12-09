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Economia e Negócios

Complexo logístico da Serra é vendido em enorme operação entre grandes fundos

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 09 de Dezembro de 2025 às 10:18

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

09 dez 2025 às 10:18
Vista aérea do Porto Canoa Log, centro logístico localizado na Serra
Vista aérea do Porto Canoa Log, centro logístico localizado na Serra Crédito: Vinci Logística FIIs/Reprodução
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Porto Canoa LOG, na Serra, um dos grandes condomínios logísticos do Espírito Santo, com 95 mil m² de área bruta locável (ABL), foi vendido pelo Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário, da Vinci Partners, uma das maiores gestoras do Brasil, para outro gigante do setor, o Patria Investimentos, dono do Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário. Além dos galpões da Serra, o Patria também arrematou armazéns da Vinci em Extrema e Betim (MG) e Osasco (SP). Ao todo foram vendidos 199 mil m² por R$ 709,6 milhões. O negócio foi fechado no final de novembro.
CBN - Economia e Negócios - 09-12-25.mp3

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