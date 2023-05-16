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Economia e Negócios

Centro de distribuição do Mercado Livre começa a operar em Linhares

Já foram abertos 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos com o negócio em atividade

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 10:23

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

16 mai 2023 às 10:23
Parceria entre Mercado Livre e Governo do Estado de São Paulo
Parceria entre Mercado Livre e Governo do Estado de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O Mercado Livre, gigante do comércio eletrônico, iniciou a operação de um centro de distribuição em Linhares, na antiga área da União Engenharia, às margens da BR 101, já perto de Sooretama. Foram abertos 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos. O espaço de 5,2 mil m² vai atender todo o Norte/Noroeste do Espírito Santo, de João Neiva até a divisa com a Bahia. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.
CBN - Economia e Negócios - 16-05-23.mp3
Segundo explicou o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, que participou das negociações com a companhia, o objetivo é reduzir as distâncias até o consumidor final e, consequentemente, encurtar os prazos de entrega, questões estratégicas em se tratando do concorridíssimo mercado de varejo eletrônico.
No ano passado, o Mercado Livre, que é uma companhia argentina, teve uma receita de US$ 10,53 bilhões (mais de R$ 50 bilhões). A operação de varejo online no Brasil é responsável por quase a metade disso aí. A empresa Mercado Pago, meio de pagamento eletrônico que faz parte do grupo, também contribui de maneira relevante para o resultado. Ouça a conversa completa!

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