Centro de distribuição do Mercado Livre começa a operar em Linhares

O Mercado Livre, gigante do comércio eletrônico, iniciou a operação de um centro de distribuição em Linhares, na antiga área da União Engenharia, às margens da BR 101, já perto de Sooretama. Foram abertos 60 postos de trabalho diretos e 200 indiretos. O espaço de 5,2 mil m² vai atender todo o Norte/Noroeste do Espírito Santo, de João Neiva até a divisa com a Bahia. Este é o tema em destaque nesta edição do "Economia e Negócios", com o comentarista Abdo Filho.
CBN - Economia e Negócios - 16-05-23.mp3
Segundo explicou o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, que participou das negociações com a companhia, o objetivo é reduzir as distâncias até o consumidor final e, consequentemente, encurtar os prazos de entrega, questões estratégicas em se tratando do concorridíssimo mercado de varejo eletrônico.
No ano passado, o Mercado Livre, que é uma companhia argentina, teve uma receita de US$ 10,53 bilhões (mais de R$ 50 bilhões). A operação de varejo online no Brasil é responsável por quase a metade disso aí. A empresa Mercado Pago, meio de pagamento eletrônico que faz parte do grupo, também contribui de maneira relevante para o resultado. Ouça a conversa completa!