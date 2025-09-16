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Economia e Negócios

BR 101 na Serra: demora do processo de municipalização incomoda Ecovias

Ouça a análise do comentarista Abdo Filho

Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 11:39

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

16 set 2025 às 11:39
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra)
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra) Crédito: Luciney Araújo
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a informação que a "novela" que virou a troca de trechos da BR 101, na Serra, já incomoda bastante a concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela rodovia no Espírito Santo. Em princípio, a parte urbana da Serra - do quilômetro 244,9 ao quilômetro 276,8 - iria para a administração da prefeitura logo após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, que se deu em dezembro de 2023. A Ecovias, por sua vez, assumiria a operação do Contorno do Mestre Álvaro (do quilômetro 247,8, próximo ao bairro Jacuhy, até o quilômetro 278,3, em Chapada Grande), trecho que foi construído pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), órgão do governo federal.
"Esta era a previsão original, mas a coisa se arrasta pela burocracia federal desde então. Havia a expectativa de que a troca enfim se daria na assinatura do novo contrato de concessão, no final de agosto, mas... Agora, uma nova previsão: final de 2025. Diante do histórico, não são muitos os que colocam fé no prazo. A Ecovias, que pertence à EcoRodovias, quer entregar o trecho urbano o quanto antes, afinal, a operação - com semáforos em sequência, acesso a vias locais secundárias e uma infinidade de pequenos acidentes comuns a uma avenida - é muito diferente dos demais trechos sob concessão. Outra questão preocupa os executivos da concessionária.
Alguns milhões de reais foram investidos, nos últimos anos, para que o trecho urbano fosse entregue ao município em boas condições, como combinado em contrato. Como a deterioração da estrutura não aguarda a boa vontade da burocracia, a demora nos processos pode fazer com que uma nova rodada de investimentos precise ser feita. Ouça a conversa completa!
CBN - ECONOMIA E NEGÓCIOS - 16-09-25.mp3

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