Aeroporto de Vitória vai receber voos internacionais de jatos executivos

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Aeroporto de Vitória vai passar a receber voos internacionais de jatos executivos, sem a necessidade de escalas em outras cidades brasileiras, como acontece hoje. O famoso pinga-pinga é obrigatório porque a tripulação precisa fazer a imigração em outros aeroportos, já que Vitória não tem estrutura para isso. A Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo complexo, já entrou com as solicitações junto à Receita Federal e à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e a autorização deve sair nos próximos meses. Assim, as aeronaves importadas poderão fazer o processo completo em Vitória, vindo direto de seus locais de origem (quase 80% vêm dos Estados Unidos).