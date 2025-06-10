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Economia e Negócios

Aeroporto de Vitória vai receber voos internacionais de jatos executivos

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 10 de Junho de 2025 às 11:04

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

10 jun 2025 às 11:04
Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o Aeroporto de Vitória vai passar a receber voos internacionais de jatos executivos, sem a necessidade de escalas em outras cidades brasileiras, como acontece hoje. O famoso pinga-pinga é obrigatório porque a tripulação precisa fazer a imigração em outros aeroportos, já que Vitória não tem estrutura para isso. A Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo complexo, já entrou com as solicitações junto à Receita Federal e à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e a autorização deve sair nos próximos meses. Assim, as aeronaves importadas poderão fazer o processo completo em Vitória, vindo direto de seus locais de origem (quase 80% vêm dos Estados Unidos). 
CBN - Economia e Negócios - 10-06-25.mp3

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