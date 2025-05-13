“A ArcelorMittal quer fazer o investimento no ES, mas há riscos no horizonte", afirma CEO

Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o plano de implantação de um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e de uma linha de galvanizados na ArcelorMittal Tubarão, na Serra, está a pleno vapor. Um investimento que ficará entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4 bilhões, com início de obra programado para o primeiro semestre de 2026 e, de operação, para o primeiro semestre de 2029. Apesar de o cronograma estar andando, o martelo final ainda não está batido. A decisão deve se dar até o final de 2025, até lá, os executivos da companhia acompanharão de muito perto dois temas fundamentais: renovação (e até ampliação) das medidas do governo federal para barrar a inundação do mercado brasileiro com aço estrangeiro e as ações antidumping (medidas para a exportação de produtos a preços inferiores aos praticados no mercado interno do país exportador) por parte do Brasil.