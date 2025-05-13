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Economia e Negócios

“A ArcelorMittal quer fazer o investimento no ES, mas há riscos no horizonte", afirma CEO

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 13 de Maio de 2025 às 10:13

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

13 mai 2025 às 10:13
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal
Nesta edição do “Economia e Negócios”, o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que o plano de implantação de um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e de uma linha de galvanizados na ArcelorMittal Tubarão, na Serra, está a pleno vapor. Um investimento que ficará entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4 bilhões, com início de obra programado para o primeiro semestre de 2026 e, de operação, para o primeiro semestre de 2029. Apesar de o cronograma estar andando, o martelo final ainda não está batido. A decisão deve se dar até o final de 2025, até lá, os executivos da companhia acompanharão de muito perto dois temas fundamentais: renovação (e até ampliação) das medidas do governo federal para barrar a inundação do mercado brasileiro com aço estrangeiro e as ações antidumping (medidas para a exportação de produtos a preços inferiores aos praticados no mercado interno do país exportador) por parte do Brasil.
"Estamos vivendo uma situação no mercado mundial e também brasileiro de aço, que não é saudável. Está havendo um desequilíbrio. A quantidade de aço importado pelo Brasil, se comparado com o que era praticado na década passada, quase dobrou. É um movimento que começou há pouco mais de dois anos. Outros países, diante do cenário posto, estão tomando ações para protegerem a indústria local. Não se trata de protecionismo puro e simples, as pessoas precisam entender que está havendo um desequilíbrio no mercado mundial de aço, isso pode trazer graves consequências para a indústria brasileira, como a suspensão de investimentos", explicou Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Brasil e da ArcelorMittal Aços Planos para a América Latina. O comentarista Abdo Filho comenta estas declarações do executivo da Arcelor. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios -13-05-25.mp3

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