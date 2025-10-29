Reforma do IR: qual o impacto da isenção no bolso dos brasileiros?

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que, caso seja aprovada no Senado, a reforma do Imposto de Renda, que prevê isenção para salários até R$ 5 mil e redução da alíquota para salários até R$ 7.350, deve injetar cerca de R$ 27 bilhões por ano na economia a partir de 2026, calcula o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). "Esse aumento da renda disponível tende a reforçar o consumo e impulsionar as vendas no comércio, ampliando o dinamismo da atividade econômica", afirma o Dieese, em nota. As informações são do "UOL". Ouça a conversa completa!