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Economia do Cotidiano

Reforma do IR: qual o impacto da isenção no bolso dos brasileiros?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 29 de Outubro de 2025 às 18:35

Publicado em 

29 out 2025 às 18:35
Prazo para declarar o Imposto de Renda começa em 15 de março; Receita vai liberar programa no só dia
Prazo para declarar o Imposto de Renda começa em 15 de março; Receita vai liberar programa no só dia Crédito: Agência Brasil
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que, caso seja aprovada no Senado, a reforma do Imposto de Renda, que prevê isenção para salários até R$ 5 mil e redução da alíquota para salários até R$ 7.350, deve injetar cerca de R$ 27 bilhões por ano na economia a partir de 2026, calcula o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). "Esse aumento da renda disponível tende a reforçar o consumo e impulsionar as vendas no comércio, ampliando o dinamismo da atividade econômica", afirma o Dieese, em nota. As informações são do "UOL". Ouça a conversa completa!
CBN - Economia do Cotidiano - 29-10-25

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