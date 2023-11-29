Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

O que é a desoneração da folha de pagamento?

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 19:19

Publicado em 

29 nov 2023 às 19:19
Folha de pagamento
Folha de pagamento Crédito: Pexels
O que é a desoneração da folha de pagamento? A medida prevê uma redução de 20% da taxa de previdência dos funcionários que será substituída por uma alíquota sobre a receita bruta da empresa.
Segundo os setores que apoiam a desoneração, essa redução vai gerar mais empregos por diminuir o custo de contratação, mas será que isso realmente vai beneficiar os trabalhadores? O veto à desoneração de 17 setores pode impactar quase R$ 19 bilhões aos cofres públicos. É isso que o comentarista Celso Bissoli traz para o Economia do Cotidiano de hoje. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 29-11-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados