O que é a desoneração da folha de pagamento? A medida prevê uma redução de 20% da taxa de previdência dos funcionários que será substituída por uma alíquota sobre a receita bruta da empresa.

Segundo os setores que apoiam a desoneração, essa redução vai gerar mais empregos por diminuir o custo de contratação, mas será que isso realmente vai beneficiar os trabalhadores? O veto à desoneração de 17 setores pode impactar quase R$ 19 bilhões aos cofres públicos. É isso que o comentarista Celso Bissoli traz para o Economia do Cotidiano de hoje. Ouça a conversa completa!