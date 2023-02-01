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Economia do Cotidiano

Mercado em alerta: entenda o que é a "superquarta" dos bancos centrais

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 17:58

Publicado em 

01 fev 2023 às 17:58
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
O primeiro dia de janeiro marca a "superquarta" com decisões no Brasil e nos Estados Unidos que afetam a economia mundial. Na tarde desta quarta-feira, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, divulga a taxa de juros norte-americana. No Brasil, a expectativa é pelo fim da reunião do Copom, do Banco Central brasileiro. O mercado tem divulgado projeções de alta nos preços o que deve obrigar o BC a manter a Selic em patamares elevados. Por que a "superquarta" é importante para a economia mundial? Qual a expectativa dos economistas? Tema para Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 01-02-23

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