Mercado em alerta: entenda o que é a "superquarta" dos bancos centrais

O primeiro dia de janeiro marca a "superquarta" com decisões no Brasil e nos Estados Unidos que afetam a economia mundial. Na tarde desta quarta-feira, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, divulga a taxa de juros norte-americana. No Brasil, a expectativa é pelo fim da reunião do Copom, do Banco Central brasileiro. O mercado tem divulgado projeções de alta nos preços o que deve obrigar o BC a manter a Selic em patamares elevados. Por que a "superquarta" é importante para a economia mundial? Qual a expectativa dos economistas? Tema para Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!