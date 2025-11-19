De volta para o interior: entenda o que é o fenômeno do 'êxodo das metrópoles'

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque as implicações econômicas do fenômeno chamado de "êxodo metropolitano". Trabalhadores no país têm deixado, cada vez mais, as grandes cidades em busca de novas oportunidades no interior. Se entre os anos 1950 e 1980 o país viveu um ciclo de concentração nas grandes metrópoles, impulsionado pela industrialização e pela urbanização acelerada, desde os anos 2000 o crescimento mudou de direção e passou a migrar para o interior. Eles buscam mais segurança e qualidade de vida. Ouça a conversa completa!

